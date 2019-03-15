РИАМО - 15 мар. Региональное информационное агентство Московской области проводит фотоконкурс среди подписчиков в соцсети в «ВКонтакте», приуроченный к фестивалю «Крымская весна», победителей наградят наборами натуральной крымской косметики.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть подписанными на «РИАМО в Москве», затем загрузить в конкурсный альбом фото с фестиваля. Отдохните как следует на фестивале, сделайте яркие фотографии и загрузите их в наш альбом. Авторы трех самых необычных работ получат в подарок наборы натуральной крымской косметики.

Работы принимаются до конца дня 19 марта. Итоги конкурса будут подведены 20 марта.

С 16 по 18 марта в столице пройдет фестиваль «Крымская весна». На 13 площадках в центре и округах, а также в парке «Зарядье», парке Горького и в «Сокольниках» гостей ждет разнообразная культурная программа со спектаклями, концертами, творческими вечерами, мастер-классами и спортивными занятиями.

В торговых шале городских фестивальных площадок можно будет выбрать самые вкусные продукты с Крымского полуострова – к примеру, будет представлен широкий выбор рыбы и морепродуктов, знаменитый крымский чай, мед и разнообразные сладости. А рестораны-участники приготовят для гостей фестиваля традиционные крымские блюда.

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные для развития региона новости Москвы.