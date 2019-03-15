РИАМО - 15 мар. Билеты на выставку «Илья Репин» в Новой Третьяковке можно приобрести онлайн и во всех кассах Третьяковской галереи только в предварительной продаже, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Обращаем особое внимание на то, что билеты на текущий сеанс в день посещения продаваться не будут», - говорится в сообщении.

Для удобства посетителей организовано три входа в Новую Третьяковку: для покупки билетов, для посетителей с билетами и вход для держателей карт «Друг Третьяковки», а также посетителей с правом внеочередного прохода и экскурсий. Экскурсии можно приобрести на сайте музея, в экскурсионном бюро в Лаврушинском переулке и в Новой Третьяковке.

К выставке подготовлен бесплатный аудиогид, который можно послушать через приложение или на сайте izi.TRAVEL. В нем доступно три тематических аудиомаршрута для знакомства с творчеством художника.

Подробнее о картинах можно узнать у голосового помощника Алиса. Для этого нужно установить приложение «Яндекс», запустить Алису и сфотографировать работу. Алиса узнает картину и расскажет о ней.

Выставка работ художника Ильи Репина откроется в Новой Третьяковке 16 марта и продлится до 18 августа. Экспозиция разместилась на трех этажах галереи. Посетители увидят более 170 живописных полотен и свыше 130 графических работ, созданных в 1870-1920-х годах, в том числе картины «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Также на выставке покажут малоизвестные работы живописца. Всего в экспозиции будут представлены произведения из 26 музеев России и зарубежья, а также из некоторых частных коллекций. Выставка в Новой Третьяковке даст начало серии проектов, посвященных юбилею Ильи Репина, которые пройдут в России, Финляндии и Франции.