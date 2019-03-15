РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мар. Отделение Многофункционального центра (МФЦ) открыли на территории ТЦ «Твой дом» в Красногорске в тестовом режиме, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На сегодняшний день в отделении МФЦ запущены 12 окон для граждан и два окна для бизнеса, здесь устроены конференц-зал для совещаний, учебный зал и детская комната с играми», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что это седьмое отделение красногорского МФЦ.

«Отделение определенно станет флагманским. Я хочу поблагодарить нашего куратора, который по-настоящему болел этой идеей – Азера Мамедова. Также спасибо правительству и руководству Крокус Сити, учебным центрам, всем, кто участвовал и помогал», – сказал директор МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг горокруга Красногорск» Сергей Каюков.

Решение о создании отделения на территории Крокус Сити приняли в декабре 2018 года. Ремонт начали в январе текущего года и завершили в марте.

«Мы уложились в срок. Мы сделаем все возможное, чтобы учреждение работало плодотворно, ведь даже если посмотреть на размещение точки, то здесь не только хорошая транспортная доступность, но и размещение самой площадки в ТЦ – отличное», – отметил первый заместитель главы администрации по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса Азер Мамедов.

В открытии отделения МФЦ приняли участие председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев, депутат Мособлдумы Галина Уткина, а также депутаты совета депутатов горокруга Красногорск и начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.