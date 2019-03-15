РИАМО - 15 мар. Подмосковный Росреестр 18 марта проведет обучающий семинар для кадастровых инженеров по актуальным вопросам государственного кадастрового учета, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«Восемнадцатого марта на базе Государственного университета по землеустройству проведет бесплатный обучающий семинар для работающих в Подмосковье кадастровых инженеров и представителей организаций, в состав которых входят кадастровые инженеры», – говорится в сообщении.

На семинаре кадастровые инженеры смогут получить разъяснения по наиболее актуальным вопросам, возникающим при осуществлении государственного кадастрового учета объектов недвижимости.

Также предполагается обсуждение отдельных случаев из практики кадастровых инженеров, возникающих в рамках проведения ими кадастровых работ.

В семинаре примут участие представители министерства экономического развития РФ, филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Московской области» и саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

Впоследствии такие обучающие семинары для представителей профессионального сообщества станут регулярными, отмечается в материале.

«Результатом проведения обучающих мероприятий станет повышение качества проведения кадастровых работ и как следствие – снижение количества приостановлений учетно-регистрационных действий, сокращение сроков предоставления государственных услуг Росреестра», – заключается в пресс-релизе.