РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мар. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско поздравил сотрудников «Люберецкого городского жилищного треста» («ЛГЖТ») с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, он пожелал им успехов, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Семнадцатого марта в России отмечается День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Дениско в пятницу в преддверии праздника посетил Люберецкий городской жилищный трест и поздравил с праздником сотрудников.

«Сегодня работники бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства вносят огромный вклад в развитие экономики нашей страны, расширяют спектр услуг и их качество. Сотрудники ЖКХ обеспечивают наличие в домах и квартирах воды, газа, света и тепла. Они убирают во дворах, парках, улицах, дорогах. Это люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания», – сказал Дениско.

Он добавил, что в их профессиональный праздник передает им поздравления, подарки от руководителей, коллег, а также от благодарных жителей города.

«Желаю успехов в решении всех имеющихся рабочих вопросов, а также здоровья, семейного счастья и благополучия», – заключил Дениско.

Дениско и депутат Мособлдумы Игорь Коханый вручили награды Думы сотрудникам «ЛГЖТ». По их словам, за эти годы предприятие прошло большой путь развития и вошло в тройку самых крупных управляющих компаний в Московской области по количеству обслуживаемого жилья. Стратегию работы компании ставят в пример остальным.