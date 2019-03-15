РИАМО - 15 мар. В Москве согласовали проектную документация на оснащение локальной системой безопасности и мониторинга пешеходного перехода «Поликарпова ТТК» в районе Беговой на севере города, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Пешеходные переходы являются важной частью инженерной инфраструктуры дорожной городской сети, поэтому так важно проводить работы, направленные на их модернизацию. Обеспечение оперативного реагирования правоохранительных органов на экстренные и чрезвычайные ситуации – залог безопасности пешеходов», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках проекта предполагается оснащение более чем 80-метрового подземного пешеходного системами сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, автоматической пожарной и охранной сигнализациями, системами оповещения и управления эвакуацией. Также предусмотрены системы технологической безопасности, электроснабжения, технологии контроля управления доступом и передачи данных.

Система наблюдения будет обеспечивать круглосуточный видеоконтроль за пешеходной зоной и критическими элементами пешеходного перехода, осуществлять видеорегистрацию обстановки, а также анализ изображений и взаимодействие с другими системами для более полного информирования о развитии событий.