РИАМО - 15 мар. Сбой в движении поездов произошел на участке Москва Товарная - Химки Октябрьской железной дороги, предпринимаются все необходимые меры для сокращения отставания электричек от графика, сообщается на сайте ОЖД.

«Сегодня, 15 марта, в 13:35 на участке Москва Товарная – Химки Октябрьской железной дороги была обнаружена техническая неисправность, которая повлекла за собой задержки поездов №766 «Сапсан», №748 «Невский экспресс», а также десяти пригородных поездов. Время задержки составляет до 1 часа», - говорится в материале.

На данный момент специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов.

«Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства», - уточняется на сайте.

Получить актуальную информацию о движении поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД» Пассажирам (вкладка «Фактическое движение поездов»).