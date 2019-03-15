РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) России №5 по Московской области проведет в Подольске Дни открытых дверей 4, 5, 25 и 26 апреля, на них они расскажут об особенностях уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сообщается в группе «МБУ Городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Федеральная налоговая служба 4, 5, 25 и 26 апреля с 09:00 до 20:00 проведет Дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц», - говорится в сообщении.

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории страны, в том числе в Подольске. В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят вопросы о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога; порядке исчисления и уплаты НДФЛ; порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ; наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ.

Также можно будет узнать, как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью программного обеспечения «Декларация» в электронном виде и получить налоговые вычеты, узнать другие вопросы, возникающие у налогоплательщиков.