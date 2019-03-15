РИАМО - 15 мар. Новая схема движения введена в Центральном округе – участок Брошевского переулка от дома 8 до улицы Талалихина стал двусторонним, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Изменение схемы движения позволит уменьшить перепробеги, улучшить внутрирайонную связность и сократить время для выезда на улицу Талалихина, минуя светофоры на Абельмановской улице», – говорится в сообщении.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.