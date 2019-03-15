РИАМО - 15 мар. В городской клинической больнице №17 в столичном районе Солнцево после капитального ремонта открыли операционный блок, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Все шесть операционных городской клинической больницы №17 начали функционировать после капитального ремонта. Ремонт начался в мае 2017 года сразу в трех операционных. В это время все плановые и экстренные хирургические вмешательства по травматологии, урологии, гинекологии, хирургии и частично эндоскопии проводились в оставшихся трех операционных.

«За это время хирургам удалось не только сохранить, но и увеличить объем оперативных вмешательств на 22%: в 2017 году в первом и втором хирургическом отделении было проведено 4171 операция, а в 2018 – 4700. Добиться таких результатов позволила глубокая модернизация хирургической службы и активное внедрение лапароскопических технологий, позволивших увеличить долю малоинвазивных вмешательств», – сообщил главный врач больницы №17 Борис Завьялов.

По его словам, операционные оснастили современными лапароскопическими стойками c 3D-визуализацией. А хирурги регулярно повышали квалификацию на стажировках в различных медицинских центрах, а также в симуляционном центре Боткинской больницы.

«Хорошо обученный персонал, работающий на современном оборудовании, внедрил в ежедневную практику высокотехнологичные оперативные вмешательства», – подчеркнул Завьялов.

Ранее в больнице открылись центр хирургии стопы и голеностопного сустава, центр хирургии тазового дна, в котором проводятся разнообразные высокотехнологические вмешательства на промежности, а также центр флебологии, работающий с применением современных подходов к лечению варикозного расширения вен нижних конечностей.