РИАМО - 15 мар. Федеральные власти отказались от проведения международного авиасалона МАКС в этом году, сообщает РИА Новости.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В обнародованном документе внесены изменения в список международных выставок продукции военного назначения на 2019 год. На пятой позиции списка, согласно документу, теперь значится Международный военно-морской салон «МВМС-2019», который пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

«Согласно предыдущему распоряжению, ранее на пятой позиции находился Международный авиационно-космический салон «МАКС», чье проведение было запланировано в августе 2019 года в городе Жуковский», - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что авиасалон МАКС пройдет в этом году с 27 августа по 1 сентября на аэродроме «Раменское» в Жуковском.