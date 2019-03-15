РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 мар. В подмосковном Королеве 18 марта пройдет выездное заседание комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В мероприятии примут участие представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, администрации Королева.

«Комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка 18 марта проведет в Королеве выездное заседание на тему: «Развитие хлебопекарной промышленности на территории Московской области», – говорится в сообщении.

Перед заседанием участники проведут осмотр производственных цехов ООО «Калининградхлеб».