РИАМО - 15 мар. Соревнования по скоростной радиотелеграфии пройдут в городском округе Молодежный 14 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрация городского округа (ЗАТО) Молодежный.

В программу соревнований по скоростной радиотелеграфии входит прием и передача несмысловых буквенных и цифровых в течение одной минуты. Итоговые результаты в личном зачете определят по сумме набранных радиолюбителями очков.

«Технические соревнования проходят в помещении средней общеобразовательной школы 14 апреля. Их участниками станут 50 радиолюбителей, которые будут разделены на две категории: до 18 лет и старше 18 лет. Начало соревнований в 10:00», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, скоростная радиотелеграфия или попросту СРТ – дисциплина спорта, суть которой заключается в приеме и передаче несмысловых буквенных, цифровых и смешанных текстов посредством «Азбуки Морзе» за ограниченное время.