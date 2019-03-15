РИАМО - 15 мар. Сотрудники столичного уголовного розыска задержали подозреваемого в квартирном мошенничестве на сумму свыше 2 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В ОМВД по Гагаринскому району с заявлением обратился мужчина. Он сообщил, что познакомился с гражданином, который пообещал оказать помощь в решении вопроса по переоформлению его квартиры по улице Вавилова в нежилое помещение с получением необходимой документации.

«В назначенное время мужчины встретились, и потерпевший передал более 2 миллионов рублей. Однако по истечению длительного периода времени услуга так и не была оказана, а новый знакомый перестал выходить на связь», – говорится в сообщении.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – им оказался 48-летний приезжий. Как выяснилось, злоумышленник не имел возможности для оказания обещанной услуги и похитил деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).