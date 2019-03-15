РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мар. Госавтоинспекция подмосковных Люберец призвала жителей городского округа научить детей правилам перехода проезжей части и поведения во дворах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«При переходе проезжей части помогите детям, особенно маленьким, если видите, что ребенок один. Объясните детям, что дорога предназначена для машин, а не для игр, и что дорожные знаки вывешиваются на улицах не для красоты, а для того, чтобы предупреждать пешеходов о правильном и безопасном поведении на улицах», – говорится в сообщении.

Также сотрудники Госавтоинспекции посоветовали родителям следить за использованием детьми световозвращающих элементов на одежде и портфелях, необходимых для обеспечения собственной безопасности на дорогах в темное время суток.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности дорожного движения и правопорядка в период школьных весенних каникул на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 18 марта по 7 апреля проведут комплексные информационно-профилактические мероприятия «Весенние каникулы!».