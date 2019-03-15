РИАМО - 15 мар. Трехэтажный особняк Виктора Мельникова 1904 года в Пресненском районе столицы выставлен на продажу через аукцион, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Победитель торгов обязуется провести работы по восстановлению памятника архитектуры, отмечается в материале.

«Единым лотом с особняком на аукцион выставлены еще два здания на Волковом переулке, дом 15, строение 1-3. Здания общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров являются частью ансамбля небольшой усадьбы. Постройки в стиле модерн принадлежали потомственному почетному гражданину Виктору Мельникову, совладельцу торгового дома «В.К. Мельников, Н.И. Кусаков и Ко», – говорится в сообщении.

Начальная стоимость лота – 51,9 миллиона рублей. Прием заявок продолжится до 4 апреля. Аукцион по продаже пройдет 10 апреля 2019 года.

Статус и история дома, а также расположение в 5 минутах ходьбы от метро «Краснопресненская» делают объект привлекательным с инвестиционной точки зрения, отмечает директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова.

«Особняк на Волковом переулке интересен с инвестиционной точки зрения, так как обладает рядом преимуществ. Это и расположение в тихом переулке в центре города неподалеку от метро Краснопресненская, и статус, и история дома, а также собственная огороженная территория и отдельный вход. Стартовая стоимость лота не менее привлекательна. Стоит заметить, что даже если в ходе торгов цена возрастет – объект по-прежнему останется инвестиционно-привлекательным», – сказала Синилова.

Комплекс зданий усадьбы можно оценить, как высоко перспективный проект, считает руководитель направления по работе с коммерческой недвижимостью ГК «Инград» Юрий Тараненко.

«Выставленный объект отличается не только уникальной архитектурой, но и привлекательной локацией. Данный район является одним из самых востребованных не только в плане коммерческой, но и жилой недвижимости. Предложенная стартовая цена гораздо ниже рыночной. <…> Комплекс зданий Виктора Мельникова можно оценить, как высоко перспективный проект с точки зрения инвестиций и развития бизнеса», – пояснил Тараненко.