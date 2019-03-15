РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мар. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» провели для школьников горокруга акцию, в рамках которой рассказали о том, что такое экстремизм и терроризм, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» для учащихся одной из школ Люберец провели акцию «Молодежь против терроризма!». Полицейские показали фильм, а также рассказали школьникам о том, что такое экстремизм, терроризм, как они проявляются в современном обществе», – говорится в сообщении.

Особое внимание в беседе уделили размещению материалов экстремистской направленности в интернете. Полицейские рассказали детям о том, какие виды преступлений террористической и экстремистской направленности молодые люди могут совершить, не подозревая об этом.