РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. В подмосковных Люберцах прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в нем приняли участие порядка 100 школьников, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«О своем участии в конкурсе заявили почти 100 учащихся образовательных учреждений округа. Школьники с 5 по 11 классы читали наизусть отрывки из классической литературы», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что выбор прозы полностью зависел от конкурсантов, но она не должна входить в школьную программу. Каждому участнику на выступление отвели от 3 до 5 минут.

«Жюри оценивало артистичность. Но все же главным критерием оценки выступления было умение чтеца пробудить в других детях желание прочесть данное произведение», – пояснил Ружицкий.

Лучшими чтецами оказались Илья Чаленко из гимназии №20, Мария Гаврилова из школы №54 и Алиса Савенкова из школы №27. Они представят городской округ Люберцы на областном этапе конкурса, который состоится в апреле.