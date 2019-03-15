РИАМО – 15 мар. На автотранспортных предприятиях, расположенных на территории Красногорска, проведут проверку антитеррористической защищенности, особое внимание уделят безопасности во время ночной стоянки транспорта, сообщил заместитель главы администрации горокруга по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич.

В администрации Красногорска в пятницу провели заседание антитеррористической комиссии. В повестку вошли вопросы безопасности на объектах автотранспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и другие.

«Все места отстоя пассажирского транспорта обеспечены охраной и видеонаблюдением. В качестве дополнительной гарантии безопасности мы готовы провести дополнительные обследования антитеррористической защищенности», – сказал Волосевич.

Он отметил, что на территории городского округа Красногорск действуют 6 автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам. На всех проводят занятия с водителями и сотрудниками по предупреждению терактов. В салонах автобусов размещены инструкции по действиям водителей при обнаружении признаков взрывного устройства во время работы на линии.

«На территории горокруга отсутствуют автопарки транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки по регулируемым тарифам», – добавил Волосевич.