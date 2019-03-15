РИАМО - 15 мар. В третьей декаде марта ожидается вскрытие ото льда Волги выше Твери, Оки выше устья реки Москвы, а в подмосковных Луховицах и Звенигороде пониженные прибрежные части могут оказаться подтопленными, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Зима 2018-2019 годов на большей части Российской Федерации была аномально теплой, на Европейской территории страны – преимущественно многоснежной. К началу марта в целом в бассейне Волги запасы воды в снежном покрове составили 114% нормы и оказались на 37 миллиметров больше прошлогодних. Запасы воды в снеге в бассейнах Верхней Волги, Оки, реки Москвы, Суры, Вятки, Камы – на 12-78 миллиметров больше прошлогодних.

«При дружном развитии весеннего половодья и выпадения обильных осадков в период прохождения его максимумов возможны подтопления пониженных прибрежных частей следующих населенных пунктов: Тихвин, Тосно, Любань (Ленинградская область); Ильмень-Волховской поймы, в том числе Великого Новгорода (Новгородская область); в Луховицах и Звенигороде Московской области», — говорится в сообщении.

В третьей декаде марта (на 5-7 дней раньше нормы) ожидается вскрытие ото льда Волги выше Твери, Оки выше устья реки Москвы.

«В результате сложившихся к началу марта гидрометеорологических условий можно ожидать, что половодье 2019 года на большинстве рек Европейской части страны будет преимущественно близким (к норме – ред.) либо ниже обычного», — добавляется в сообщении.

Ниже нормы ожидаются максимумы половодья на Оке на участке Белев – Кашира (на 4,7 - 5,9 метра), у Орла, на участке Коломна – Половское и на реках Зуше, Упе, Жиздре, Угре и Протве – на 2,2 – 4,2 метра.