РИАМО - 15 мар. Лекции по финансовой грамотности для населения пройдут на площадках 16 муниципальных общественных палат Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Занятия проводят их представители Центрального банка РФ в рамках реализации программы, разработанной для людей пожилого возраста и пенсионеров «Прививаем культуру финансовой грамотности». Занятия проходят на базе общественных палат муниципальных районов и городских округов Московской области.

«В текущем году мы запланировали проведение пяти четырехдневных семинаров и 11 однодневных занятий. Первое в текущем году четырехдневное обучающее мероприятие прошло в Мытищах. В нем приняло участие порядка 100 человек. Мы получили большое количество положительных отзывов», – сказала министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Участники семинара научились пользоваться порталом «Госуслуги», интернет-банкингом, узнали, как отличить СМС, которые приходят от мошенников и многое другое, подчеркнула она.

«Второй четырехдневный семинар состоится в Ленинском районе с 18 по 21 марта», – заключила Плещева.