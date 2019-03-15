РИАМО - 15 мар. Водителям не удастся безнаказанно пользоваться платными парковками в Москве без оплаты по методу «велосипедного тросика», сообщил РИАМО в пятницу руководитель общественного движения «Молодые юристы России» Сергей Бруев.

Ранее на портале Pikabu обратили внимание на оригинальный способ пользоваться платными парковками в Москве бесплатно. Двое автомобилистов оставляют свои машины без номеров на платной парковке максимально близко друг к другу, скрепив ручки дверей велосипедным замком с тросиком. Недобросовестные водители рассчитывают на то, что выписать штраф на автомобили без номеров невозможно, равно как и эвакуировать такие авто, не причинив ущерба имуществу их владельцев.

«Это правонарушение, которое есть в КоАП. Если удастся понять, кто владелец авто, там в любом случае будет штраф. Я думаю, что сотрудники ГИБДД быстро найдут способ, как пресекать такое. Достаточно просто подождать владельца у машины и оштрафовать, или можно авто заблокировать как-нибудь. Здесь уже вопрос изобретательности сотрудников ГАИ», - сказал Бруев.

Ранее представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» заявил, что водители, которые идут на различные хитрости с целью не платить за парковку на улицах Москвы, не смогут избежать штрафов.

Платная парковка появилась в Москве в ноябре 2012 года, сначала она действовала на ряде улиц в центре города. Впоследствии зона платной парковки несколько раз расширялась. С 15 декабря 2018 года на наиболее загруженных улицах в центре столицы повысили тарифы на парковку, максимальный дневной тариф достиг 380 рублей в час.

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