РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска оштрафовали двоих водителей на 3 тысячи рублей каждого за нарушение правил перевозки детей, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск 14 марта возле одного из детских садов горокруга провел оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», в ходе которого выявил двоих водителей, нарушивших требования статьи 12.23 КоАП РФ. Вопреки закону водители перевозили в автомобилях детей в возрасте до 7 лет без детских удерживающих устройств, что абсолютно недопустимо», – говорится в сообщении.

Штраф по данной статье административного кодекса составляет 3 тысячи рублей.