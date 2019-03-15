РИАМО - 15 мар. Инспекторы Россельхознадзора выявили восточную муху в экзотических фруктах, которые вез в ручной клади из Вьетнама один из пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Вьетнама в международный аэропорт «Домодедово», выявлены признаки заражения анноны (атемойя) свежей карантинным для РФ объектом – восточной фруктовой мухой», – говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

Зараженная подкарантинная продукция уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, отмечается в материале.

Восточная фруктовая муха распространена в странах Юго-Восточной Азии. Насекомое повреждает более 300 культурных и дикорастущих плодов, включая яблоки, цитрусовые, бананы, манго, хурму, перец и другие.