РИАМО - 15 мар. Свыше 60 нарушений на объектах транспортной инфраструктуры устранили на территории Подмосковья за текущую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Региональное ведомство продолжает проверки содержания транспортных объектов на территории Московской области. Инспекторы добиваются обеспечения уборки от снега и наледей остановочных павильонов на региональных и иных дорогах Подмосковья, а также на объектах РЖД – платформах, переходах, спусках и лестницах.

«За неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора налажена зимняя уборка на 62 различных объектах транспортной инфраструктуры. Наибольшее количество нарушений устранили в Рузе, Шаховской и Наро-Фоминске», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона Сергей Бизяев.