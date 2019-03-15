РИАМО – 15 мар. Ученые восстановили и обнаружили в ДНК древних жителей Испании генетическую связь с выходцами из Прикаспийских степей, которые переселились на Иберийский полуостров, заменив местных мужчин, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Что именно послужило причиной вымирания местных мужчин, пока сказать сложно, но совсем не обязательно, что их убили или изгнали», — сообщили ученые.

Кроме этого, установлено, что Испания пережила два генетических «вторжения», которые оставили след в ДНК современных жителей Испании. «Вторжение», произошедшее пять тысяч лет назад, по-разному повлияло на мужчин и женщин.

Ученые предполагают, что мужская часть ДНК иберийцев полностью исчезла, в то время как женская была поделена между местными мужчинами и переселенцами.

Ранее на сайте издания сообщалось, что российские ученые создали математическую модель, облегчающую обнаружение мутаций в генах.