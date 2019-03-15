РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мар. Экстремал из подмосковных Люберец Сергей Агаджанян перетянул вертолет Ми-8 в рамках спортивной акции, сообщила «РИАМО в Люберцах» председатель общественного движения «Русский характер» Анастасия Блинова.

«Общественники из экстремального силового шоу «Русский характер» Сергей Чуприна и Сергей Агаджанян от региональной общественной организации «РосМолСпорт Московской области» выполнили сложный комбинированный экстремальный номер. Агаджанян перетянул легендарный вертолет Ми-8 на 10 метров, во время чего надул до разрыва медицинскую грелку объемом три литра», – сказала Блинова.

Она добавила, что спортсмены пообещали перетянуть всю военную и другую отечественную технику с целью популяризации здорового образа жизни и отечественной военно-промышленной индустрии.

«Следующим в патриотическом флешмобе должна быть легендарная «Катюша», относящаяся к «оружию победы», – заключила Блинова.