РИАМО - 15 мар. Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве жилого дома в Зеленоградском административном округе Москвы, здание планируют завершить в III квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Объект возводится по адресу: микрорайон 3Б, корпус 336 (ЗелАО, Савелки) за счет инвестора.

«Утвержденным проектом предусмотрено строительство 15-этажного здания общей площадью свыше 8 тысяч квадратных метров. Строительство ведется с апреля 2018 года и планируется завершить в III квартале 2019 года», – говорится в сообщении.

К проверке привлекались эксперты отделов геодезического контроля, обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые провели испытания выполненных бетонных работ и материалов, проверили геодезические параметры конструкций.

В общей сложности эксперты выполнили 36 исследований. По результатам проверки выявлены нарушения при проведении монолитных работ.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. По итогам проверки подрядной организации выданы предписания с конкретными сроками устранения нарушений, а также возбуждено дело об административном правонарушении. Всего с начала строительства оформлены протоколы с наложением штрафных санкций на сумму 617 тысяч рублей. Комитетом установлен контроль до полного устранения нарушений», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.