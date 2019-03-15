РИАМО - 15 мар. Посетители ВДНХ теперь могут найти новых друзей и познакомиться с интересными людьми с помощью карты «Встречаемся на ВДНХ!», говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«В эти весенние дни ВДНХ приготовила сюрприз для своих гостей. Благодаря специальной карте «Встречаемся на ВДНХ!» можно быстро отыскать на территории выставки людей со сходными интересами и сделать посещение ВДНХ еще приятнее. В свою очередь туристы, которые изучают выставку, благодаря новой карте смогут узнать, какую аудиторию привлекает тот или иной павильон или площадка», – говорится в сообщении.

Сейчас на карту нанесено более 20 меток, она опубликована на сайте ВДНХ. Здесь указаны точки притяжения для блогеров, гурманов, бизнесменов, музыкантов, художников, любителей техники, писателей, журналистов и многих других.

Карта будет дополняться. ВДНХ приглашает пользователей социальных сетей Facebook, Instagram, «ВКонтакте» дополнить ее новыми точками. Для этого необходимо написать свои идеи в официальных аккаунтах ВДНХ. Места, которые будут подтверждены и поддержаны разными пользователями, будут добавлены на карту. Авторов ждут памятные сувениры.