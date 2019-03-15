РИАМО - 15 мар. В 2018 году количество обращений по нарушениям в сфере дистанционной торговли, поступивших в управление Роспотребнадзора по Подмосковью, увеличилось более чем на 68%, по результатам проверок и рассмотрения обращений было подано 259 исковых заявлений, сообщила журналистам исполняющая обязанности руководителя ведомства Марина Костина.

«Из практики управления в 2018 году рассмотрено более 16 тысяч обращений. И если общее количество обращений в сфере розничной торговли имеет тенденцию к небольшому снижению, то рост числа обращений граждан в сфере дистанционной торговли прошлом году увеличился более чем на 68%», - сказала Костина.

Она добавила, что по результатам проведенных проверок и рассмотрения обращений граждан было подано 259 исковых заявлений в защиту прав потребителей, что на 44% больше, чем в 2017 году.

Ежегодно 15 марта проводится Всемирный день прав потребителей. В России он получил признание после принятия закона «О защите прав потребителей» в 1992 году. Данный закон регулирует отношения между потребителями и изготовителями, а также устанавливает права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для здоровья.

По сложившейся традиции тематику Всемирного дня определяет Международная федерация потребительских организаций, и в 2019 году он проходит под девизом «Цифровой мир: надежные смарт-устройства».