РИАМО - 15 мар. 26 «ценопадных продуктов» представили гостям на социальной ярмарке, которая проходит в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В период с 12 по 17 марта в городском округе Красногорск проходит традиционная социальная ярмарка «Ценопад». На ярмарке организовано 46 торговых точек, из них 17 – продовольственные.

«Главный принцип всех «Ценопадов» – минимальные торговые наценки, а также реализация продукции по прямым ценам производителей – если речь идет о специальном «ценопадном» ассортименте. В среднем цены на социальной ярмарке всегда на 30% ниже чем в розничных магазинах», – сказал министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников.

На этот раз «ценопадными» стали порядка 26 наименований продуктов питания: шиповник – по цене 250 рублей, чернослив – 300 рублей, мед – от 400 рублей, варенье сливовое – 80 рублей, фасоль со специями – 35 рублей, икра красная – 250 рублей, сыр сулугуни – 300 рублей за килограмм, ливерка печеночная – 270 рублей за килограмм, минтай – 175 рублей, скумбрия – 220 рублей, карась – 120 рублей, а также ряд позиций молочной продукции и кондитерских изделий.

«Так же на «Ценопаде» представлен широкий ассортимент сувенирной продукции, вся продукция произведена в Подмосковье, а также разнообразных товаров для дома, текстиля и трикотажа», – подчеркнул министр.