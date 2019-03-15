РИАМО - 15 мар. Москвичи и туристы смогут совершить гастрономическое путешествие по Крыму с 16 по 18 марта на площадках фестиваля «Крымская весна», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«С 16 по 18 марта на площадках фестиваля «Крымская весна» москвичи и туристы смогут совершить гастрономическое путешествие по Крымскому полуострову. Им предложат традиционные блюда разных народов и районов этого региона: баранину тушеную с изюм-эриком и травами, караимские пирожки, кебаб по-симферопольски, манты по-бахчисарайски и многое другое», – говорится в сообщении.

Больше всего кулинарных открытий ждет гостей фестиваля «Крымская весна» на центральных площадках. Любителям черноморской рыбы советуют посетить Манежную площадь, где приготовят жареную барабульку, кефаль на гриле, шашлык из филе пеленгаса, жареную ставриду, жареные на мангале пельмени с красной рыбой.

«Желающих посмотреть, как создаются популярные крымские блюда, приглашаем на открытый мастер-класс от бренд-шефа ресторанов «Эклектика company», участника шоу «Адская кухня» и финалиста кулинарного фестиваля «Инжир» Сергея Винокурова из Керчи. 16 марта в шале ресторана OFYR на Манежной площади в 12:30 он приготовит ризотто с рыбой сарган и салат из крымской зелени с ялтинским луком и миндалем», – уточняется в материале.

После мастер-класса в шале можно и перекусить. Например, вкуснейшим крымским шашлыком - куриным с ялтинским луком и паприкой или из свинины, маринованной в крымском вине.

На площади Революции посетителей фестиваля порадуют традиционной крымской выпечкой: эчпочмаками, чуду, крымскими лепешками-кыстыбай с разными начинками – тыквой, картофелем и грибами, творогом и зеленью, татарскими открытыми пирожками вак балиш, жареными пирожками-перемячами.

«Советуем попробовать крымские варианты знакомых блюд – крокеты с крымским сыром, похожую на голубцы сарму, крымский борщ, манты по-бахчисарайски. Мидии на этой площадке подадут в белом вине, в томатном и сливочно-чесночном соусах, а рапанов – в панировке. Из десертов предложат оладьи с крымским медом и вареньем, разнообразные крымские сладости», – добавляется в сообщении.

На Городецкой улице можно будет угоститься чебуреками с мясом быка, бараниной или сулугуни. На площади Славы в казане на огне сварят татарские пельмешки юфахаш с бараниной и приготовят крымскую барабульку в томатах. Здесь же вы сможете приобрести популярную восточную сладость – парварду.

Посетители площадки на Профсоюзной улице найдут в местных шале крымские сэндвичи, крымский плов и лепешки кыстыбай. На Ореховом бульваре приготовят курочку в лаваше с крымскими травами, а на Бульваре Дмитрия Донского – люля-кебабы, лепешки чуду с начинкой и курзе – необычный вариант пельменей.

«За яркими гастрономическими впечатлениями стоит отправиться и в «Зарядье», где в дни фестиваля пройдет уикенд «Крымская весна»! В ресторане «Восход» и гастрономическом центре парка подадут крымские блюда, способные впечатлить даже самых привередливых гурманов: спелые томаты с крымским луком и гранатом, жульен из рапана, филе камбалы с мятно-миндальным соусом, хачапури с крымским трюфелем», – перечисляется в материале.

В дни «Крымской весны» угощаться крымскими блюдами можно будет не только на площадках, но и в московских ресторанах. 300 популярных ресторанов решили поддержать фестиваль и включить в свое меню знаменитые блюда солнечного полуострова.

С 16 по 18 марта в столице пройдет фестиваль «Крымская весна». На 13 площадках в центре и округах, а также в парке «Зарядье», парке Горького и в «Сокольниках» гостей ждет разнообразная культурная программа со спектаклями, концертами, творческими вечерами, мастер-классами и спортивными занятиями.