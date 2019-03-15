РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мар. Жителей подмосковных Люберец призвали не открывать окна и двери во время пожаров, говорится сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления Главного контрольного управления МО «Мособлпожспас».

«Во время пожара нельзя открывать окна и двери, иначе приток воздуха ускорит распространение огня, а губительный дым быстрее проникнет в ваше убежище. Также нельзя бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарную охрану. Если вы не справитесь с огнем за несколько секунд, его распространение может привести к большому пожару», – говорится в сообщении.

Нельзя пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу, это связано с токсичностью дыма. Кроме того, нельзя прыгать из окна выше третьего этажа – такие прыжки смертельны.

«В случае пожара, независимо от того, начался ли пожар у вас в квартире или в другой части вашего дома, предупредите пожарных по телефону «101». Не считайте, что это уже сделали другие. Часто во время больших пожаров сотни любопытных с первых же минут толпятся вокруг горящего здания, тогда как пожарные еще не вызваны», – подчеркивается в сообщении.

При пожаре в соседней квартире или части дома необходимо плотно закрыть входную дверь, законопатив все щели мокрыми тряпками, чтобы предотвратить проникновение дыма. Увлажняя поверхность двери, можно увеличить время ее сопротивления огню. Если дым уже проник в квартиру, нужно опуститься на пол: там всегда есть свежий воздух.

«Плотно закрытые окна и двери спасут вам жизнь. Дубовая дверь толщиной три сантиметра сопротивляется огню в течение получаса, а в городских условиях пожарным нужно всего несколько минут, чтобы прибыть на место пожара», – заключается в сообщении.