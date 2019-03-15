РИАМО - 15 мар. Завершено строительство ледовой арены с искусственным льдом в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа, прилегающая территория благоустроена и оборудована автостоянками, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках реализации государственной программы региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры» завершено строительство ледовой арены с искусственным льдом Спорткомбината «Строитель» в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа.

«Новому спортивному объекту в поселке Селятино выдано разрешение на ввод в эксплуатацию», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проектным данным, общая площадь двухэтажного спортивного комплекса составляет более 6 тысяч квадратных метров. Под крышей центра предусмотрены ледовая арена с трибунами на 120 мест, гимнастический и хореографический залы, кабинет врача, комнаты для спортсменов и тренеров, гардеробная, камеры для хранения, административные и технические помещения.

Прилегающая территория благоустроена и оборудована наземными автостоянками. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы на входе, специальные места на трибуне.

Комплекс рассчитан на проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований местного уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию, а также массовое катание на коньках и проведение торжественно-развлекательных мероприятий.

Строительство объекта профинансировано из средств областного и местного бюджетов.

«В рамках государственной программы Московской области министерство стройкомплекса в 2019 году планирует завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию еще 16 новых спортивных сооружений, в том числе восьми физкультурно-оздоровительных комплексов и восемь стадионов», – заключил Тагиев.