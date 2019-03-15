РИАМО - 15 мар. Новое здание спортивного комплекса с бассейном планируется к постройке в городе Мытищи на улице Колпакова, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Архитектурно-художественное решение здания бассейна поддержано на заседании рабочей группы при архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области.

«Строительство современного спортивного комплекса даст жителям отличную возможность проводить спортивно-оздоровительный досуг, объект станет центром притяжения горожан. Проект выполнен в яркой и индивидуальной архитектуре, интегрированной в среду», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Согласно проекту, здание спортивного назначения состоит из трех этажей. На первом этаже планируется размещение бассейна, гардероба, технических помещений, ледяной комнаты.

На втором этаже будут расположены фойе, залы для аэробики, массажные кабинеты, детская комната, душевые, раздевалки, на третьем – залы фитнеса, смешенных единоборств и административные помещения.

По проекту территория у здания бассейна подлежит комплексному благоустройству с организацией общественной зоны, озеленением, а также удобной парковкой и обеспечением безопасного пешеходного движения с учетом маломобильных групп населения.