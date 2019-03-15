РИАМО - 15 мар. В доме правительства Московской области 21 марта пройдет семинар-совещание «День индустриальных парков», организованный Корпорацией развития Московской области (КРМО) совместно с Ассоциацией индустриальных парков РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Деловая программа мероприятия предусматривает обсуждение лучших практик развития индустриальных парков, государственных мер поддержки индустриальных парков, в том числе региональных, а также особенностей привлечения резидентов на их территорию.

«В рамках семинара представители индустриальных парков области смогут ознакомиться с механизмами взаимодействия с органами государственной власти и методам привлечения российских и иностранных инвесторов, получить рекомендации по развитию площадки и информацию по прохождению аккредитации в правительстве региона. Также запланировано участие Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, Фонда развития промышленности», – отмечается в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, в регионе сейчас действует 80 индустриальных территорий – 58 индустриальных парков, три ОЭЗ, 13 технопарков и шесть промышленных площадок.

«В Московской области самая масштабная индустриальная инфраструктура в России. Наша задача сделать ее еще и самой качественной. Формат индустриальных парков в Подмосковье уже доказал свою эффективность. Так за прошлый год количество резидентов наших промышленных площадок увеличилось более чем на 250. Это как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные производственные компании», – добавил зампред.

По его словам, объем свободных площадей в индустриальных парках области сократился на 11% по результатам прошлого года. Для привлечения бизнеса на площадки и его развития в регионе действует целый комплекс мер поддержки, и бизнес должен получать максимальный объем информации по этому вопросу, в том числе и от самих индустриальных парков.

«Поэтому подобные обучающие семинары – важный элемент, способствующий эффективной работе площадок», – подытожил Хромов.