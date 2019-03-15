РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Молодогвардейцам подмосковных Люберец в рамках экскурсии показали, как проходит рабочий день депутата Мособлдумы, говорится в сообщении местного отделения партии «Единая Россия».

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» побывали на экскурсии в Московской областной думе в рамках партийного проекта «Школа молодого партийца».

«Экскурсоводы рассказали о работе депутатов Мособлдумы, как проходит их рабочий день, о том, как ведутся приемы населения, совещания комиссий, комитетов различных направлений», – говорится в сообщении.

Люберецким молодогвардейцам показали зал заседаний Мособлдумы, пресс-центр и кабинет, где работают члены фракции «Единая Россия». Активисты посмотрели выставку, посвященную зарождению парламентаризма, экспонаты, хранящиеся в музее.

«Нам рассказали и показали много интересного. У некоторых ребят даже появилось желание в будущем стать депутатами Мособлдумы. Благодаря таким экскурсиям приходит понимание, как система работает изнутри», – отметил куратор местного проекта «Школа молодого партийца» Ашот Маргарян.