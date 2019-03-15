РИАМО - 15 мар. Прощание с бывшим генеральным директором, одним из создателей телекомпании НТВ Игорем Малашенко пройдет 18 марта в столице, его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Ранее Малашенко был найден мертвым в Испании.

«Завтра в 7 утра гроб с телом Игоря Малашенко рейсом «Аэрофлота» из Малаги будет доставлено в Москву. Прощание и похороны в понедельник на Троекуровском кладбище», — написал Венедиктов в своем канале в Telegram.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001-2009 годах был гендиректором канала RTVI.