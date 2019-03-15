РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 мар. Порядка 165 миллионов рублей долга вернули ресурсоснабжающим организациям управляющие компании Красногорска за два месяца, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Каждый четверг в администрации городского округа проводят так называемые «пропуски» управляющих организаций-должников, на которых совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций детально прорабатывают ситуацию с просроченной задолженностью.

«На сегодняшний день общий долг исполнителей коммунальных услуг из «красной зоны» составляет 871,6 миллиона рублей. За два месяца он сократился на 165 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В «красную зону» включаются компании с просроченной задолженностью свыше 5 миллионов рублей. На сегодняшний день в ней находится 31 организация. В январе текущего года в списке главных должников находились 37 УК.

Участники «пропусков» пришли к общему мнению, что наиболее оптимальным ежемесячным графиком платежей за ресурсы является оплата по схеме 1/12 от общегодовой суммы текущих платежей и 1/12 от общей суммы просроченного долга.

«Такая схема позволит нам сбалансировать поступающие платежи, чтобы просроченный долг оплачивался не в ущерб текущим платежам», – сказал первый заместитель главы администрации горокруга Красногорск по ЖКХ Валерий Абраменков.

Ресурсоснабжающим организациям дано поручение передавать данные в Госжилиспекцию Московской области о всех случаях несоблюдения согласованного с контрагентами графика платежей.

«В числе тех, кому необходимо срочно подтянуть финансовую дисциплину находятся ООО «ККС», ООО «Технологии Комфорта», ООО «Домоуправление 2», ООО «УК «Чкаловская». В очередной раз не использовали возможность урегулировать долг ООО «ПИК-Комфорт», ООО «Эксперт-Сервис» и ООО «УК «ГС-Эксплуатация», – говорится в сообщении.

Также в числе ресурсоснабжающих организаций, которые не выполняют свои обязательства, назвали ООО «Котельная-Павшино».

«Организация не проводит системную работу над сокращением дебиторской задолженности и срывает плановый график платежей региональным поставщикам энергоресурсов», – отмечается в сообщении.

В числе лучших по итогам прошедшего 14 марта «пропуска» названы ООО «Феникс» и ООО «УК «Акватория».

«Эти организации урегулировали долг перед ресурсоснабжающими организациями и соблюдают финансовую дисциплину по текущим платежам», – заключается в сообщении.