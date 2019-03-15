РИАМО - 15 мар. Бывший застройщик ЖК «Царицыно» АО «МКХ» передаст объекты инженерно-технической инфраструктуры АО «Мосотделстрой №1», это позволит городскому застройщику завершить возведение жилого комплекса, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Арбитражный суд Московской области 14 марта 2019 года удовлетворил ходатайство АО «Мосотделстрой №1» о передаче ему от АО «МКХ» построенных объектов инженерно-технической инфраструктуры. К ним относятся внешние сети электроснабжения, теплоснабжения, водопровод, канализация и другое», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что данное решение позволит городскому застройщику завершить строительство жилого комплекса и исполнить обязательства перед дольщиками.

В ходе совещания, которое прошло на строительной площадке жилого комплекса, было отмечено, что процедуру передачи объекта от АО «МКХ» новому застройщику АО «Мосотделстрой №1» планируется завершить до конца апреля 2019 года.

Сейчас на строительно-монтажных работах первой очереди строительства в корпусе №1 задействовано 114 человек, на корпусе №2 – 85 человек. В корпусе №1 ведутся отделочные и инженерные работы. К фасадным работам приступили на обоих корпусах.

В работах на корпусе №3 задействовано 149 человек. На данный момент он находится в высокой степени готовности. На сегодняшний день в нем выполнен значительный объем работ по отделке. В корпусе №4 работает 95 человек, а в корпусах №5.2, 11, 12 – 87, 98 и 75 человек соответственно. Там ведутся отделочные работы и работы в части инженерии.

На строительной площадке второй очереди строительства ЖК «Царицыно» работают 242 человека. Также «Мосотделстрой №1» осуществляет подготовку к торгам с целью поставки окон для корпусов №23-25 и аренды башенных кранов для корпусов №28/29-31. В ближайшее время на корпусах №28/29 планируется начать монолитные работы по устройству фундамента. Допроектирование корпусов ведется в соответствии с графиком.

По словам Пятовой, проблем с финансированием на данном объекте нет.

ЖК «Царицыно» будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику – городской организации. Этим застройщиком стал АО «Мосотделстрой №1». В июне 2018 года Минстрой России одобрил кандидатуру нового застройщика.