РИАМО - 15 мар. Рабочие завершили строительство крытого катка на улице Совхозной в городском округе Химки, инспекторский состав Главгосстройнадзора проверяет соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В двухэтажном здании спортивного центра общей площадью 4025 квадратных метров, разместился крытый каток с искусственным льдом и трибунами для зрителей на 190 мест», – отметил руководитель подмосковного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Комплекс предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных занятий различных социально-возрастных групп населения и тренировочного процесса по хоккею с шайбой, фигурному катанию и массового катания.

В составе комплекса обустроены раздевалки, медкабинет, тренерская, гардероб, буфет, инвентарные, а также ряд административно-бытовых помещений. Пропускная способность катка составит 320 человек в смену.

На территории предусмотрена автостоянка, установлены малые архитектурные формы.

Финансирование – собственные средства застройщика, которым выступает АО «ПИК-Регион».

Как сообщил Гарибян, после завершения проверки и устранения замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии.