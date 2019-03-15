РИАМО - 15 мар. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве через суд добились закрытия на 90 дней точки продажи шаурмы на севере столицы, сообщается на сайте ведомства.

Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе по требованию прокуратуры была проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя Аббасова Амраха Гурбана, оказывающего предоставление услуг общественного питания (быстрого питания) по адресу: бульвар Матроса Железняка, дом 7/20.

«При проведении проверки установлено, что индивидуальный предприниматель в соответствии с договором аренды помещения оказывает услуги общественного питания, в том числе изготовление шаурмы. Деятельность осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических требований», – отмечается в материале.

В частности, стены, полки, полы загрязнены, отсутствуют условия для обработки мяса, овощей, в том числе корнеплодов, и приготовления соусов. На заготовках для приготовления шаурмы и на заготовках начинок для выпечных изделий нет маркировки, не указаны дата и время их изготовления. Не соблюдается дезинфекционный режим и требования к личной гигиене, отсутствуют дезсредства и условия для мытья рук персонала.

По факту выявленных нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности ИП Аббасова Амраха Гурбана, помещения предприятия общественного питания были опечатаны, и материалы проверки переданы в суд.

«Коптевский районный суд вынес постановление о признании ИП Аббасова Амраха Гурбана виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности, временно прекратив эксплуатацию нежилого помещения по адресу: Москва, бульвар Матроса Железняка, дом 7/20, сроком на 90 суток», – отмечается в сообщении.

Деятельность предприятия общественного питания ИП Аббасовым А.Г в настоящее время не осуществляется, договор аренды помещения расторгнут.