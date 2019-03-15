РИАМО - 15 мар. Московский нефтеперерабатывающий завод модернизировал газораспределительную станцию для производства и отгрузки автомобильным и железнодорожным транспортом востребованные рынком сжиженные углеводородные газы — пропан и бутан, а также для производства смеси газов, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

Продукция находит широкое применение в коммунальных и бытовых нуждах в загородном хозяйстве. Пропан и бутан используют для отопления дачных домов, приготовления пищи на газовых плитах, а также в качестве автомобильного топлива. Проект реализован в рамках программы масштабной модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года проводит «Газпром нефть». Объем инвестиций составляет 1,2 миллиарда рублей.

«В рамках проекта также модернизирован резервуарный парк сжиженных углеводородных газов, увеличены количество и общий объем емкостей до 3,2 тысячи кубометров. Мощность обновленной газораспределительной станции по приему и отгрузке составляет 256 тысяч тонн в год», — говорится в сообщении.

Газораспределительная станция предусматривает современную технологию, которая гарантирует полную герметичность процесса отгрузки и исключает попадание газов в атмосферу благодаря системе улавливания и возврата паров. Новое эффективное оборудование и высокий уровень автоматизации увеличили скорость отгрузки в два раза.

Дополнительно повышен уровень промышленной безопасности объекта. Каждый блок оснащен собственной системой противоаварийной защиты, а вся станция оборудована современными автоматизированными системами безопасности и пожаротушения.

«Модернизация газораспределительной станции дает возможность быстро и экологично осуществлять отгрузку продукции. Благодаря новому оборудованию предприятие сможет поставлять на рынок разные марки газов: пропан, бутан, изобутан, пропан-бутановую смесь. Важно отметить, что все параметры газораспределительной станции рассчитаны с учетом перспективы развития завода», — отметил технический директор Московского НПЗ Максим Артеменко.

Он добавил, что будущие проекты модернизации Московского НПЗ позволят увеличить отгрузку газов, используемых для коммунальных нужд. Предприятие к этому готово.