РИАМО - 15 мар. Грабитель с ножом связал скотчем продавца организации по выдаче интернет-заказов на Щелковском шоссе в столице и похитил деньги из кассы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 14 марта в 09:46 в службу «02» от продавца компании (выдача интернет-заказов) поступило сообщение о грабеже в организации по адресу: Щелковское шоссе, дом 68.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 14 марта в 09:30 в помещение указанного ООО по данному адресу вошел неизвестный, угрожая заявителю предметом, похожим на нож, связал ее скотчем, из кассы открыто похитил 16 тысяч рублей, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).