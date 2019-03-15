Высокоскоростная мобильная связь нового поколения 5G скоро станет реальностью в России – президент РФ поручил запустить ее в ближайшие годы, а тестирование уже началось в Московском регионе. Какие новые возможности даст пользователям 5G, и стоит ли опасаться высокочастотного излучения, корреспондент РИАМО спросил у экспертов.

Мобильная революция

5G – пятое поколение мобильной связи, в основе которого лежат новые стандарты телекоммуникаций. Специалисты считают это революционным шагом в развитии беспроводных сетей.

Как рассказал РИАМО официальный представитель ПАО «Ростелеком», стандарт 5G будет одной из опорных технологий в цифровой экономике. Революционность заключается в том, что сети нового поколения будут отвечать не только требованиям пользователей, но и различных сервисов.

«Сети 5G характеризуются высочайшим уровнем отклика и пропускной способностью в несколько гигабит в секунду», – отмечает эксперт.

Такие характеристики не только позволят смотреть видеотрансляции в реальном времени в ультравысоком разрешении 4K и 8K.

Они также важны для использования сервисов виртуальной и дополненной реальности, работы беспилотного транспорта, межмашинной коммуникации, «интернета вещей», телемедицины и других ресурсоемких процессов.

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Неограниченный контент

Главное преимущество 5G – высокая скорость. Сеть будет поддерживать более широкий диапазон частот и использовать более продвинутые радиоволны. Технологические особенности позволят улучшить характеристики связи, такие как скорость, ответ, загрузка страниц.

«В зоне уверенного приема абоненты смогут без проблем отказаться от услуг проводной связи. Той скорости, которую будет предоставлять оператор, с лихвой хватит для любого варианта потребления контента», – объясняет главный редактор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

В частности, сеть 5G позволит пользователям смотреть видео ультравысокой четкости, а геймерам – сражаться в онлайн-играх, требующих высокоскоростной связи без потери или искажения данных.

В Московском регионе, в частности, 5G будет бесценна для активного развития системы городского видеонаблюдения, поможет контролировать передвижение общественного транспорта.

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Интернет вещей: фантастика или реальность?

Сеть пятого поколения также даст возможность запустить «интернет вещей» в каждом доме. Тем самым 5G окончательно свяжет реальный мир с виртуальным и позволит наполнить дома умными приборами, которые полностью автоматизированы и постоянно подключены к беспроводной сети.

Например, кофеварки, которые не просто варят кофе, но и ведут учет остатка зерен, планируют дату покупки и самообучаются. Пылесос, который не только вычистит всю квартиру, но и сообщит хозяину на смартфон о найденных под кроватью монетах, кольцах и других полезных вещах.

Холодильник, который будет анализировать свежесть и количество продуктов, а в случае необходимости самостоятельно обратится в доставку.

Вся эта фантастика станет реальностью благодаря высокой скорости и надежности связи.

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Гаджеты придется обновить

Для работы в сети 5G понадобятся смартфоны, поддерживающие данную технологию. Остальные, даже самые современные на данный момент смартфоны, увы с ней не справятся.

Сразу несколько флагманов уже объявили о работе над созданием смартфонов для сетей нового поколения, среди них Xiaomi, Samsung, Huawei, Motorola, так что абонентам будет из чего выбирать. Выпуск новинок анонсирован на середину – конец 2019 года.

Правда, эксперты не советуют бежать за гаджетами в магазин сразу после их появления. Лучше дождаться, когда 5G полностью «накроет» страну.

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Мозг закипит?

© Сайт мэра Москвы

Интернет пестрит страшилками об опасности 5G-излучения для мозга человека. Пользователи ведут дискуссии о том, как скоро закипит мозг абонента от постоянного воздействия высокочастотного излучения.

Однако Денис Кусков не советует впадать в панику. По его словам, сколько развивается сотовая связь, столько и ведутся разговоры о том, что поток энергии от базовых станций вреден.

«Мы неоднократно исследовали подобное излучение, поднимаясь на крыши домов, находясь напротив базовой станции с измерителем потока энергии. И все показатели были в нормах, которые прописаны в СНИПах», - рассказывает эксперт.

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Тестирование и сроки запуска

В сентябре минувшего года в Солнечногорском районе Подмосковья приступили к тестированию оборудования для внедрения в России стандарта 5G. Испытания проводятся на базе ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений. Ученые тестируют антенные системы, которые будут формировать и принимать сигналы в стандарте 5G.

В Москве эксперименты по внедрению технологии 5G в рамках проекта «Умный город» в декабре 2018 года начал проводить мобильный оператор «Билайн». Испытания проходят в столичном районе Марьино.

Быстрый запуск высокоскоростной мобильной связи в стране объявлен задачей национальной важности. Об этом в обращении к Федеральному Собранию в феврале 2019 заявил президент РФ Владимир Путин.

Правительство Москвы обещает обеспечить коммерческий запуск нового поколения связи до 2022 года.

Однако, эксперты считают, что полноценный охват новой связью Московского региона – дело более отдаленного будущего. Так, главред Telecom Daily Денис Кусков сомневается в реальности планов правительства запустить 5G за два года, да еще и на отечественном оборудовании.

«Отечественного оборудования пока нет, если только не переклеивать марки: «made in China» на «made in Russia». Все операторы сегодня сотрудничают с зарубежными коллегами. Поэтому я полагаю, что сроки будут сдвинуты», – говорит собеседник агентства.

Кроме того, добавляет эксперт, сейчас операторы вынуждены тратить средства на выполнение закона о персональных данных и недавно вступившего в силу закона о суверенном интернете. Все это оттягивает инвестиции от дорогостоящего проекта 5G.

С ним согласен и представитель «Ростелекома». Компания совместно с партнерами строит пилотные зоны, где тестируется оборудование и изучаются возможности технологий 5G. Но ожидать массового развития таких сетей в ближайшее время не стоит.

«Пока рано говорить о широком коммерческом внедрении связи 5G. В первую очередь, из-за отсутствия утвержденных международных стандартов и самой высокой за всю историю мобильной связи стоимости развертывания сотовых сетей», – отмечает представитель компании.

Эти сложности, по его словам, обусловлены внушительным списком требований к скорости передачи данных и к уровню задержки сигнала на сети 5G, а также высочайшей плотностью размещения базовых станций 5G.

Чтобы ускорить процесс развития в России сетей пятого поколения, «Ростелеком» предлагает создать единого инфраструктурного оператора, привлечь к этой работе всех крупнейших игроков рынка связи и провести работы по высвобождению радиочастотного спектра.