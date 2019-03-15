РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мар. Управляющая компания ООО «Путилково Сервис» из Красногорска по предписанию Госжилинспекции Московской области довела до собственников одного из домов в деревне Путилково предложения по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в частности, замену ламп в подъездах на энергосберегающие и установку датчиков движения, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

При проверке обращения жителя дома №4, корпус 2 на Путилковском шоссе в деревне Путилково инспекторы Госадмтехнадзора выявили нарушение жилищного законодательства. Они выдали предписание в течение месяца разработать предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в доме, и довести их до собственников.

«ООО «Путилково Сервис» предложило на рассмотрение жителей мероприятия, в числе которых – установка частотного регулятора на циркуляционные насосы отопления, очистка и промывка теплообменного оборудования, установка светодиодных ламп освещения и датчиков движения», – говорится в сообщении.

В отношении управляющей компании составили протокол о нарушении лицензионных требований. Он направлен на рассмотрение мирового суда.

«Каждая управляющая организация для каждого многоквартирного дома обязана разрабатывать и реализовывать план повышения энергоэффективности и энергосбережения. Это необходимо, чтобы экономно расходовались ресурсы, а жители не переплачивали за коммунальные услуги», – сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.