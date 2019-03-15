РИАМО - 15 мар. В онкорадиологических центрах в Подольске и Балашихе получили лучевую терапию свыше 500 человек с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«А всего с начала работы ПЭТ-центров – весны прошлого года – в них пролечились более 2,2 тысячи человек, было выполнено почти 5 тысяч МРТ-исследований и более 5,2 тысячи КТ-исследований», – отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что ПЭТ-центры в Балашихе и Подольске были построены по программе государственно-частного партнерства.

«В онкоцентрах в Подольске и Балашихе жители Московской области могут получить почти весь необходимый спектр лечения онкозаболеваний. Это современные, оснащенные высокотехнологичным оборудованием учреждения. Диагностика заболеваний осуществляется с помощью методов позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), сцинтиграфии, магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Важно, что услуги в центрах оказываются бесплатно, в рамках ОМС», – рассказал Матвеев.

В Московской области выстроена трехуровневая система борьбы с онкологией. За пять лет в регионе удалось снизить смертность от онкологических заболеваний на 24%.