РИАМО - 15 мар. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова посетила подмосковный музей «Новый Иерусалим», она высоко оценила выставки музея и дала ценные советы, сообщила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

«Мы очень хотели, чтобы Зельфира Исмаиловна <…> побывала у нас в «Новом Иерусалиме». Давно приглашала, у нее невероятный график <…>. Хотелось, чтобы она застала здесь выставку Фаберже, что и произошло. Она в первый раз, это был ознакомительный визит, мы так договаривались, что она подробно, в течение двух часов будет смотреть и нашу постоянную экспозицию, и временные выставки, и Фаберже. Мы полностью осуществили эту идею», - сказала Ширалиева.

Она отметила, что Трегулова дала и ценные прикладные советы.

Гендиректору Третьяковки показали также пока закрытую, но уже готовую выставку – «Особая кладовая», которая откроется в конце марта. Ширалиева обратила внимание, что Трегуловой очень понравилась подача экспозиции.

Министр культуры региона пояснила, что мнение Трегуловой, как человека проработавшего более 10 лет в музеях Московского Кремля специалистом по древнерусскому искусству по этому периоду, очень ценно. Ее определения экспонатов «Нового Иерусалима» были в наивысшей степени положительными по таким параметрам, как сохранность, и красота.

Трегулова отметила, что коллекцию «Нового Иерусалима» по значимости можно сравнить с коллекцией Оружейной палаты.

Гендиректор Третьяковки также осмотрела выставку «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени», которая проходит в «Новом Иерусалиме» до 24 марта.

«Она сама делала не одну выставку, в том числе с предметами Фаберже, и особенно отметила безукоризненность подачи. Она сказала, что это просто по уровню, по стилю, дизайну сделано с невероятным вкусом. Даже отметила оттенки холодного розового бархата, такого припудренного, который сочетается с серебром хорошо», - рассказала Ширалиева.

Министр культуры Подмосковья подчеркнула, что выставку посетили 50 тысяч человек, и это невероятный успех музея.

«Этот визит принципиально важен с точки зрения обмена – как я всегда говорю, что нам для культуры важны стратегические партнеры по всем направлениям. У нас есть стратегические партнеры по музыкальным направлениям, по театральному, по музейному. Я надеюсь, что мы сможем вывести наше сотрудничество в плоскость какого-то реализуемого проекта», - добавила Ширалиева.

Она заключила, что визит Трегуловой важен для развития музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим».