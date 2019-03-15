РИАМО - 15 мар. Художники из Крыма и США нарисуют граффити на фасадах жилых домов в Волоколамске и Щелкове, посвященные присоединению Крыма к России, сообщила в пятницу журналистам министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

«Уличные художники нарисуют граффити на фасадах жилых домов в Волоколамске и Щелкове», - сказала Плещева.

Она отметила, что художник, создатель студии художественной росписи Dislav Studio в Крыму Владислав Подопригора будет рисовать граффити на фасаде жилого дома в Волоколамске, а художник из США Isaac Caruso - в подмосковном Щелкове.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева сообщила, что около 10 тысяч человек примут участие во флешмобе 18 марта в честь присоединения Крыма к России, участники будут танцевать под песню «Севастопольский вальс».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь – городом федерального значения.