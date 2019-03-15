РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. Театр моды «Надежда» представит городской округ Люберцы на областном этапе конкурса театров моды в рамках фестиваля «Юные таланты Московии», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В областном конкурсе театров моды «Подиум» примет участие лучший театр в Люберцах – «Надежда». Он существует более 10 лет на базе школы №53», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на муниципальном этапе участники театра моды представили жюри новую коллекцию «Гжель», в ней семь костюмов: шесть женских и один мужской.

«Все подопечные театра – учащиеся школы №53, они активно участвовали в разработке эскизов коллекции, в создании общего образа, в который, помимо костюма, входит грим и прическа», – пояснил Ружицкий.

Он отметил, что все костюмы шила руководитель театра моды Надежда Тетюлина. Во время конкурсного выступления жюри оценивает дефиле участников, оригинальность коллекции и общую композицию номера.

В 2018 году театр моды «Надежда» стал призером регионального этапа конкурса театров моды. Ежегодно его участники разрабатывают и представляют публике новую коллекцию костюмов.